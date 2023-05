Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagmittag mit Abschlägen

Um 11:48 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 24,04 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 23,94 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,06 GBP. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 738.956 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 26,14 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 20,59 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,70 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 86.959,00 USD gegenüber 84.204,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Schätzungsweise am 25.07.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,24 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

