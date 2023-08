Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag freundlich

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 23,77 GBP zu.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 23,77 GBP. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,78 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,70 GBP. Bisher wurden via London 767.901 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,14 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.03.2023 auf bis zu 21,50 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 10,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

