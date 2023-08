Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 23,78 GBP zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,78 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 23,79 GBP. Bei 23,70 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.709.178 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,14 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 9,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 9,61 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,02 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 100.059,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74.578,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

