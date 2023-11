Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 25,49 GBP.

Um 15:53 Uhr rutschte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in der London-Sitzung um 2,4 Prozent auf 25,49 GBP ab. Das Tagestief markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,33 GBP. Bei 26,21 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.878.131 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 8,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,65 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 76.350,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

