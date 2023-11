Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Kaum Ausschläge verzeichnete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 26,12 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr bei 26,12 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 26,23 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,11 GBP aus. Mit einem Wert von 26,21 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.710 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,95 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,65 GBP.

Am 02.11.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,93 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 01.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,15 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Börse London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächer

Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 aktuell