Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zum Vortag unverändert notierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zuletzt im London-Handel bei 23,67 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 23,67 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 23,70 GBP. Bei 23,65 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 23,70 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 173.958 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 9,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 21,50 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 10,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 74.578,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100.059,00 USD umgesetzt worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,05 USD fest.

