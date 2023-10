Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Mittag schwächer

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ging im BTN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 27,25 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der BTN-Sitzung um 12:03 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 27,25 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,96 GBP ab. Bei 27,02 GBP startete der Titel in den BTN-Handelstag. Bisher wurden heute 763.742 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,93 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,50 Prozent. Am 25.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

