Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BTN-Handel 2,6 Prozent auf 27,21 GBP ab.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im BTN-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 27,21 GBP abwärts. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,96 GBP nach. Bei 27,02 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.086.763 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,93 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,65 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 20,98 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,09 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,16 USD je Aktie belaufen.

