Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am Vormittag ausgebremst

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der BTN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 27,22 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab im BTN-Handel um 09:21 Uhr um 2,6 Prozent auf 27,22 GBP nach. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 26,96 GBP. Die BTN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,02 GBP. Im BTN-Handel wechselten bis jetzt 120.004 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 27,93 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,63 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,09 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags im Minus

Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben