Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 25,73 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 25,73 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf 25,88 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,80 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 724.955 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.03.2023 Kursverluste bis auf 21,50 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 16,46 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,65 GBP.

Am 02.11.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

