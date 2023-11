Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Blick auf Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 25,79 GBP.

Um 15:52 Uhr stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 25,79 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,88 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 25,80 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.742.237 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,93 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,65 GBP.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) mit einem Umsatz von insgesamt 76.350,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 20,26 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Aktie aus.

