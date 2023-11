Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag in Grün

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 25,79 GBP zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 25,79 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 25,88 GBP. Bei 25,80 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 84.922 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 19,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,65 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,16 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

