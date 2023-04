Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 1,4 Prozent auf 24,18 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,18 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 24,31 GBP. Bisher wurden heute 187.730 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,14 GBP) erklomm das Papier am 09.03.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 7,48 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 19,09 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Verlust von 26,69 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,57 GBP.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85.280,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 101.303,00 USD ausgewiesen.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 02.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,21 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com