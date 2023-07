Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 24,23 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 24,23 GBP zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 24,23 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,09 GBP. Zuletzt wurden via London 704.287 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,14 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 7,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 20,03 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.07.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 30,15 GBP.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023. Das EPS belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,20 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,27 Prozent auf 86.959,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 84.204,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

