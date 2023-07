Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 24,32 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 24,32 GBP zu. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,34 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,09 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1.806.098 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,14 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,46 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.07.2022 (20,03 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 17,66 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 30,15 GBP.

Am 04.05.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent auf 86.959,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Am 25.07.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

