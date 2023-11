Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) reagiert am Freitagnachmittag positiv

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 26,00 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 26,00 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf 26,01 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 25,83 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.677.867 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 7,42 Prozent Luft nach oben. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,65 GBP an.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,26 Prozent auf 76.350,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95.749,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

