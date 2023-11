Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Shell (ex Royal Dutch Shell)

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,80 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 25,80 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 25,81 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,83 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.979 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,93 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 8,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 20,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,65 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 20,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76.350,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 95.749,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Am 30.01.2025 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

