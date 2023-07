Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,7 Prozent auf 24,02 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 24,02 GBP. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,00 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,40 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 2.646.812 Stück.

Bei 26,14 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,83 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.07.2022 bei 20,03 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 19,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,15 GBP.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 86.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84.204,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

