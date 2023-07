Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 24,35 GBP abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 24,35 GBP ab. Bei 24,35 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 24,40 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.468 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,14 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Am 26.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,03 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,15 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 86.959,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84.204,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

