Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag im Plus

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,12 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,12 GBP. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,20 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,08 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 689.496 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,26 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 0,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,50 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,70 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,59 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 100.059,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,08 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

