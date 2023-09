Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am Montagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 25,95 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 25,95 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 25,88 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 26,08 GBP. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.683.531 Stück gehandelt.

Am 22.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,26 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 1,19 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,50 GBP am 25.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,59 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 27.07.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,47 Prozent zurück. Hier wurden 74.578,00 USD gegenüber 100.059,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,08 USD fest.

