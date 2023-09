Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 26,07 GBP bewegte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie um 09:06 Uhr im London-Handel bei 26,07 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,08 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,01 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,08 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 97.213 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,26 GBP erreichte der Titel am 22.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,71 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 17,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,59 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.578,00 USD – das entspricht einem Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,08 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

