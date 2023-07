Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 24,09 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 24,09 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,15 GBP an. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,08 GBP nach. Mit einem Wert von 24,15 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 171.159 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 26,14 GBP. 8,49 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,82 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2022). Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 15,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,15 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD gegenüber 1,20 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.959,00 USD umgesetzt, gegenüber 84.204,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

