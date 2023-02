Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:04 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 28,72 EUR zu. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 28,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 126.006 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,19 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,23 EUR. Der aktuelle Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ist somit 29,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre betrug im Jahr 2018 1,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,36 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,27 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,79 Prozent auf 101.303,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85.280,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 04.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 02.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Equinor-Aktie springt hoch: Equinor verbucht 2022 Rekordgewinn

Shell-Aktie zieht an: Shell schließt 2022 mit Rekordgewinn ab - Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Shell-Aktie tiefer: Shell will Executive Committee verkleinern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com