Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 23,69 GBP ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 23,69 GBP. In der Spitze fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,41 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,58 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.481.548 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,14 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,32 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,82 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,11 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 30,15 GBP angegeben.

Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.959,00 USD – ein Plus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shell (ex Royal Dutch Shell) 84.204,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,21 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

