Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,9 Prozent auf 23,50 GBP ab.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 23,50 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 23,32 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,58 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.203.485 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Bei 26,14 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 10,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2022 bei 20,82 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 30,15 GBP angegeben.

Am 04.05.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 86.959,00 USD gegenüber 84.204,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

