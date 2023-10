Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) legt am Mittag zu

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 27,56 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 27,56 GBP. Bei 27,56 GBP markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,12 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 1.011.660 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 1,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,50 GBP. Dieser Wert wurde am 25.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 21,99 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,09 GBP.

Am 27.07.2023 äußerte sich Shell (ex Royal Dutch Shell) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.578,00 USD – das entspricht einem Minus von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,16 USD im Jahr 2023 aus.

