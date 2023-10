Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagnachmittag im Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 27,08 GBP zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 27,08 GBP zu. Der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,62 GBP zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,12 GBP. Bisher wurden heute 2.872.739 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Am 19.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 27,93 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 3,16 Prozent wieder erreichen. Am 25.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,50 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 20,61 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,09 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Am 27.07.2023 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 74.578,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 31.10.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,16 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zeigt sich schlussendlich leichter

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste

Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt mittags ab