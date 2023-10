Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag höher

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 27,25 GBP.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 27,25 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,27 GBP an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,12 GBP. Zuletzt wurden via London 95.076 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,93 GBP) erklomm das Papier am 19.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 21,12 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Shell (ex Royal Dutch Shell) wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,16 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

