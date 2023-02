Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag freundlich

Um 04:06 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 28,91 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 29,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,97 EUR. Bisher wurden heute 137.685 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gehandelt.

Bei 29,19 EUR erreichte der Titel am 04.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 22,23 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,05 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Shell (ex Royal Dutch Shell) seine Aktionäre 2018 mit 1,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,36 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,27 GBP.

Am 02.02.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101.303,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85.280,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 02.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell).

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,56 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

