Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 22,65 GBP. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 22,79 GBP. Bei 22,68 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 416.835 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,14 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Gewinne von 13,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 19,09 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 18,65 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,33 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 0,83 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 101.303,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 85.280,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Am 02.05.2024 wird Shell (ex Royal Dutch Shell) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,47 USD im Jahr 2023 aus.

