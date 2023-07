Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 23,38 GBP.

Um 11:47 Uhr ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 23,38 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,33 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,50 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 677.897 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 26,14 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 11,78 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 20,93 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 11,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie vermeldet. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.578,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.204,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie auf rotem Terrain: Shell verdient weniger als erwartet und kündigt weitere Aktienrückkäufe an

Ausblick: Shell legt Quartalsergebnis vor

Shell-Aktie gibt nach: Shell veräußert indonesische Beteiligung