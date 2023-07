Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag ins Minus

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 23,57 GBP abwärts.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 23,57 GBP abwärts. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,50 GBP ein. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,50 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 135.639 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,93 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,15 GBP an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 84.204,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,17 USD je Aktie in den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Büchern.

