Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Montagmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 23,79 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 17:35 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 23,79 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,90 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 23,81 GBP. Bisher wurden via London 3.595.882 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 26,14 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,88 Prozent Plus fehlen der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. Shell (ex Royal Dutch Shell) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.578,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.059,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Shell (ex Royal Dutch Shell) möglicherweise am 31.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,06 USD fest.

