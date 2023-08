Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Vormittag fester

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 23,79 GBP.

Um 17:35 Uhr sprang die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 23,79 GBP zu. In der Spitze gewann die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 23,90 GBP. Bei 23,81 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.595.882 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,14 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Mit einem Zuwachs von 9,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie liegt somit 10,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Aktie aus.

