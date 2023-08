Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag im Plus

So bewegt sich Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 24,12 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 24,12 GBP. Im Tageshoch stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 24,20 GBP. Bei 23,97 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 1.080.535 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 26,14 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,35 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,02 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shell (ex Royal Dutch Shell) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,54 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 74.578,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 31.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

