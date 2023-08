Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

29.08.23 16:08 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 24,13 GBP.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 15:52 Uhr 1,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,20 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,97 GBP. Zuletzt wurden via London 1.950.505 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt. Bei 26,14 GBP markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Bei einem Wert von 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,92 Prozent. Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 30,02 GBP. Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 74.578,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 100.059,00 USD umgesetzt worden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet. Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,06 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick Shell-Aktie springt an: Shell will sich offenbar von Tochtergesellschaft Shell Energy Retail trennen Die umsatzstärksten Unternehmen der Welt

