Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 24,08 GBP.

Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere um 09:07 Uhr 1,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 24,11 GBP. Bei 23,97 GBP eröffnete der Anteilsschein. Von der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 389.425 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 8,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 10,73 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,02 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 100.059,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,06 USD fest.

