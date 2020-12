Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie aktuell: Shell (Royal Dutch Shell) (A) nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 14,82 EUR bewegte sich die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,87 EUR an. Die Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,78 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 14,83 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 43.942 Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2020 auf bis zu 26,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 9,87 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2020).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,54 GBP. In der Shell (Royal Dutch Shell) (A)-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Royal Dutch Shell plc zählt zu den größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten von Mineralöl und Erdgas in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen. Die Endprodukte des Unternehmens umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. 2005 fusionierte die britische Shell mit der niederländischen Royal Dutch Petroleum Company zur Royal Dutch Shell. 2016 übernahm der Konzern die britische BG Group.

