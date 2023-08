Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:51 Uhr wies die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,21 GBP nach oben. Bei 24,26 GBP erreichte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,23 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.436.809 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,14 GBP) erklomm das Papier am 09.03.2023. Gewinne von 7,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,02 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74.578,00 USD – eine Minderung von 25,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100.059,00 USD eingefahren.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,06 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

