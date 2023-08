Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) zieht am Mittwochvormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 24,16 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie notierte im London-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 24,16 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,23 GBP. Bei 24,23 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 74.117 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 26,14 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie somit 7,58 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 12,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,02 GBP.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 1,54 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Shell (ex Royal Dutch Shell) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) im Jahr 2023 4,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

