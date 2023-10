Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Im London-Handel gewannen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 27,11 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie legte bis auf 27,12 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 1.101.603 Stück.

Bei einem Wert von 27,93 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2023). Mit einem Zuwachs von 3,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 20,70 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 GBP an.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 22,11 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 95.749,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in Höhe von 4,16 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schwächelt schlussendlich

Schwacher Handel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Freitagnachmittag

Aufschläge in London: FTSE 100 stärker