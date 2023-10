Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 26,90 GBP.

Um 09:06 Uhr fiel die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,90 GBP ab. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,86 GBP ein. Bei 26,99 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 144.847 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,93 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 21,50 GBP erreichte der Anteilsschein am 25.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,08 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 GBP an.

Am 27.07.2023 legte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74.578,00 USD – das entspricht einem Minus von 22,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.749,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn in Höhe von 4,16 USD je Aktie aus.

