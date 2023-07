Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittag mit angezogener Handbremse

Shell (ex Royal Dutch Shell) im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,43 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kam im London-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 23,43 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sogar auf 23,54 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bisher bei 23,22 GBP. Bei 23,39 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 1.375.969 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 26,14 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2022 bei 20,93 GBP. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 11,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wird bei 30,02 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 1,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im vergangenen Quartal 74.578,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umsetzen können.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten taxieren den Shell (ex Royal Dutch Shell)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

