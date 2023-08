Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Shell (ex Royal Dutch Shell) am Donnerstagmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 24,19 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 24,19 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,25 GBP. Bei 24,21 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 830.754 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,14 GBP erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einem Kursplus von 8,06 Prozent wieder erreichen. Am 25.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,50 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,12 Prozent würde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,02 GBP.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,54 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74.578,00 USD – eine Minderung von 25,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100.059,00 USD eingefahren.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

