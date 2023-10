Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Dienstagnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 1,5 Prozent auf 26,47 GBP ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 26,47 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,35 GBP aus. Bei 26,69 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien beläuft sich auf 4.510.938 Stück.

Bei 27,93 GBP erreichte der Titel am 19.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.03.2023 (21,50 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,79 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 31,09 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 22,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.578,00 USD im Vergleich zu 95.749,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,16 USD je Aktie belaufen.

