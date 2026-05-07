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Heute im FokusDAX stabil -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Bayer: Bildgebungs-Marker erreicht primäre Endpunkte in Phase-3-Studie. UniCredit: Verkauf russischer Geschäfte geplant - Milliardenbelastung droht. Roche stärkt KI-Diagnostik mit Kauf von PathAI. Kontron: Übernahmespekulationen, Zahlen und Stellenstreichungen im Blick. Fluence Energy überrascht mit starkem Ergebnis. AUMOVIO: Operatives Ergebnis steigt trotz Umsatzrückgang.
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