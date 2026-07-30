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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
39.95 EUR 1.14 EUR 2.95 %
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Im Juli 2026 haben 10 Experten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie analysiert.

5 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 431,32 GBP, was einem Anstieg von 397,49 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie von 33,84 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG35,00 GBP3,4431.07.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP33,0030.07.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP18,2230.07.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP18,2227.07.2026
RBC Capital Markets4.000,00 GBP11.722,0815.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 GBP18,2209.07.2026
UBS AG31,80 GBP-6,0108.07.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP33,0008.07.2026
Jefferies & Company Inc.0,45 GBP-98,6707.07.2026
JP Morgan Chase & Co.36,00 GBP6,4003.07.2026

Redaktion finanzen.net

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Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:41 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
27.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
15.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets