Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
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Im Juli 2026 haben 10 Experten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie analysiert.
5 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 431,32 GBP, was einem Anstieg von 397,49 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie von 33,84 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|35,00 GBP
|3,44
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|33,00
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|18,22
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|18,22
|27.07.2026
|RBC Capital Markets
|4.000,00 GBP
|11.722,08
|15.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|40,00 GBP
|18,22
|09.07.2026
|UBS AG
|31,80 GBP
|-6,01
|08.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|33,00
|08.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|0,45 GBP
|-98,67
|07.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|36,00 GBP
|6,40
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|14:41
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets