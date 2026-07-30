Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

31.07.26 18:00 Uhr

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Im Juli 2026 haben 10 Experten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie analysiert.

5 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 431,32 GBP, was einem Anstieg von 397,49 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie von 33,84 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 35,00 GBP 3,44 31.07.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 GBP 33,00 30.07.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP 18,22 30.07.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP 18,22 27.07.2026 RBC Capital Markets 4.000,00 GBP 11.722,08 15.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 GBP 18,22 09.07.2026 UBS AG 31,80 GBP -6,01 08.07.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 GBP 33,00 08.07.2026 Jefferies & Company Inc. 0,45 GBP -98,67 07.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 36,00 GBP 6,40 03.07.2026

Redaktion finanzen.net