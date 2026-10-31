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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.70 EUR 0.23 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 12 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.

4 Experten raten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,88 GBP beziffert, während der aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs an der Börse LSE bei 40,37 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG41,00 GBP1,5730.10.2026
RBC Capital Markets41,00 GBP1,5730.10.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP-0,9029.10.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP11,4829.10.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP-0,9026.10.2026
UBS AG37,50 GBP-7,1021.10.2026
JP Morgan Chase & Co.41,00 GBP1,5721.10.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP11,4812.10.2026
UBS AG37,50 GBP-7,1008.10.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP11,4807.10.2026
RBC Capital Markets40,00 GBP-0,9007.10.2026
UBS AG37,50 GBP-7,1006.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Shell (ex Royal Dutch Shell) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

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