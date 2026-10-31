Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
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Im Oktober 2026 haben 12 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.
4 Experten raten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,88 GBP beziffert, während der aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs an der Börse LSE bei 40,37 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|41,00 GBP
|1,57
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|41,00 GBP
|1,57
|30.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|-0,90
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|11,48
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|-0,90
|26.10.2026
|UBS AG
|37,50 GBP
|-7,10
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|41,00 GBP
|1,57
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|11,48
|12.10.2026
|UBS AG
|37,50 GBP
|-7,10
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|45,00 GBP
|11,48
|07.10.2026
|RBC Capital Markets
|40,00 GBP
|-0,90
|07.10.2026
|UBS AG
|37,50 GBP
|-7,10
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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