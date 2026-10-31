Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

31.10.26 18:00 Uhr

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Im Oktober 2026 haben 12 Analysten eine Einschätzung der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie vorgenommen.

4 Experten raten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,88 GBP beziffert, während der aktuelle Shell (ex Royal Dutch Shell)-Kurs an der Börse LSE bei 40,37 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 41,00 GBP 1,57 30.10.2026 RBC Capital Markets 41,00 GBP 1,57 30.10.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP -0,90 29.10.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 GBP 11,48 29.10.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP -0,90 26.10.2026 UBS AG 37,50 GBP -7,10 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 41,00 GBP 1,57 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 GBP 11,48 12.10.2026 UBS AG 37,50 GBP -7,10 08.10.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 GBP 11,48 07.10.2026 RBC Capital Markets 40,00 GBP -0,90 07.10.2026 UBS AG 37,50 GBP -7,10 06.10.2026

Redaktion Finanzen.net