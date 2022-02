Shell Pipeline will restliche Anteile an Shell Midstream Partners kaufen

Von Kyle Morris

NEW YORK (Dow Jones)--Die Gesellschaft Shell Pipeline Company will Shell Midstream Partners LP komplett übernehmen und bietet 12,89 US-Dollar je Aktie in bar. Nach Angaben des Unternehmens vereinfacht die vorgeschlagene Transaktion die Verwaltung der Vermögenswerte von Shell Midstream Partners, drücke die Kosten und biete Flexibilität zur Optimierung des Pipeline-Portfolios. Shell und die mit ihr verbundenen Unternehmen besitzen derzeit bereits rund 68,5 Prozent an Shell Midstream Partners.

